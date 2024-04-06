5 katlı apartmanın en üst katında korkutan yangın!
Düzce'de 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Düzce’nin Mergiç Mahallesi 2158. Sokak üzerinde bulunan Türkoğlu Sitesi'nde meydana geldi.
5 katlı binanın en üst katında Y.G.'ye ait dairenin mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Daireyi saran alevler evi kullanılamaz hale getirirken şans eseri yaralanan olmadı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme başlattı.
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