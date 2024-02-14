5 katlı binada yangın: 9 kişi dumandan etkilendi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 5 katlı binanın 4’üncü katında çıkan yangında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:58
5 katlı binada yangın: 9 kişi dumandan etkilendi!
Abone Ol google-news

İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi Ünlü Pınar Caddesi'ndeki bir sitede sabaha karşı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm binayı sararken, dumandan etkilenen 1'i bebek, 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Göz Atın
Önce annesinin evini yaktı sonra intihar girişiminde bulundu

Önce annesinin evini yaktı sonra intihar girişiminde bulundu
Yer Kocaeli... Esnafa silah zoruyla senet imzalatan 4 şüpheli tutuklandı

Yer Kocaeli... Esnafa silah zoruyla senet imzalatan 4 şüpheli tutuklandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 9 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede zarar oluştu.

'İÇERİDE KİMSE VAR MI?'

Bu arada yangın sırasında sitedekilerin birbirlerini bağırarak uyandırmaya çalıştığı, 'Binanızda yangın var çıkın', 'İçeride kimse var mı?' diye bağırdığı anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


kocaeli haberleri Yangın haberleri Bina haberleri

İlgili Haberler

27 yaşındaki genç, uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti

27 yaşındaki genç, uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti
Avcılar'da 6 katlı binada yangın paniği: Bazı daireler dumanla doldu!

Avcılar'da 6 katlı binada yangın paniği: Bazı daireler dumanla doldu!
Su parkında yangın

Su parkında yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu da mı 'fıtrat'ta var? 'Deprem konutu kurası'nda Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı!

Bu da mı 'fıtrat'ta var? 'Deprem konutu kurası'nda Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı!
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Celal Şengör’ün sözleri gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ demişti

Celal Şengör’ün sözleri gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ demişti
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı: Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı bitiyor mu?

TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı: Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı bitiyor mu?
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!