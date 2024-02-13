Avcılar'da 6 katlı binada yangın paniği: Bazı daireler dumanla doldu!
Avcılar'da bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında binanın merdiven boşluğu ve bazı daireler dumanla doldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki 6 katlı binanın girişindeki elektrik sayaçları alev aldı.
Binanın merdiven boşluğu dumanla dolarken, bazı daireler de yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, uzun süre binadan uzun süre duman tahliyesi yaptı.
EKİPLER 3 KİŞİYİ KURTARDI
Dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Duman tahliyesinin ardından bina sakinleri evlerine döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de şok istifa!
- Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar?
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- Banu Alkan 65 yaşında ilk evliliğini yaptı
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber
- Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- İşte kulislerde konuşulan isimler...
- CHP İstanbul ilçe adayları resmen tanıtıldı
- Ağbaba ve Tutdere sürprizi