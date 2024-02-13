Avcılar'da 6 katlı binada yangın paniği: Bazı daireler dumanla doldu!

Avcılar'da bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında binanın merdiven boşluğu ve bazı daireler dumanla doldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:17
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Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki 6 katlı binanın girişindeki elektrik sayaçları alev aldı.

Binanın merdiven boşluğu dumanla dolarken, bazı daireler de yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, uzun süre binadan uzun süre duman tahliyesi yaptı.

EKİPLER 3 KİŞİYİ KURTARDI

Dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Duman tahliyesinin ardından bina sakinleri evlerine döndü. 


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