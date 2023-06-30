5 katlı binada yangın... İki binaya daha sıçradı!
İstanbul Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikte bulunan 2 apartmana sıçradı. Binanın çatı katı alev alev yanarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI!
Edinilen bilgiye göre; çatı katı alev alev yanarken, yangın bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daireler kullanılamaz hale geldi.
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