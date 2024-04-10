5 katlı binanın çatısında yangın: Yandaki binaya da sıçradı!

Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Paniğe yol açan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, bir itfaiye eri ayağından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:07
5 katlı binanın çatısında yangın: Yandaki binaya da sıçradı!
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2’nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Apartmanda oturanlar, kucaklarına çocuklarını da alarak evlerinden çıktı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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