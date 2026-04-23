Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

23.04.2026 18:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve nakliyesi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda bir iş yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Adrese yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramalarda elbise parçaları içine gizlenmiş 5 paket halinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Mersin

İlgili Haberler

“Uyuşturucu ihbarı” bahanesiyle girdiği evde kadına cinsel saldırı! Suçlu bulunan polise tahliye!
“Uyuşturucu ihbarı” bahanesiyle girdiği evde kadına cinsel saldırı! Suçlu bulunan polise tahliye! Ankara’da “uyuşturucu ihbarı var” diyerek adrese giden polis memuru Hüseyin Kılıç’ın, arama kararı olmaksızın eve girip A.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıç’a “basit cinsel saldırı” suçundan 7 yıl 6 ay, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.
Van'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltında
Van'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltında Van’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli 24 ilde 'uyuşturucuyu özendirme' operasyonu: 45 gözaltı, 16 tutuklama
Adana merkezli 24 ilde 'uyuşturucuyu özendirme' operasyonu: 45 gözaltı, 16 tutuklama Sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını teşvik eden paylaşımlar yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adana merkezli 24 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16’sı tutuklandı.