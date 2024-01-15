5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bolu’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon TL olan Rusya lisanslı 5 kilo altın ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 20:38
5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada araçta piyasa değeri 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı 1’er kilogramlık külçeler halinde toplam 5 kilogram altın ele geçirildi. Olayla ilgili O.H. (43) ve T.M. (46) adlı Türk vatandaşı gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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