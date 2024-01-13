Osmaniye’de FETÖ firarisi yakalandı
Osmaniye’de FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Kenan S. yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Kenan S. yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Kenan S. Osmaniye’de yakaladı.
Yakalanan Kenan S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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