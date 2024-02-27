5 kişi tarafından darbedilip, bıçaklanmıştı... Kurtarılamadı!
Seyhan'da otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından darbedilen ve bıçaklanan 26 yaşındaki Selam Şenci, yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci (26), kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Şenci ise, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.
İkisi kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
"DİLAN ÖZDEMİR'İN ARKADAŞLARI" İDDİASI!
Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darbettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.
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