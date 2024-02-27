5 kişi tarafından darbedilip, bıçaklanmıştı... Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 08:58

Güncelleme: 27.02.2024 - 09:14

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci (26), kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Şenci ise, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

İkisi kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"DİLAN ÖZDEMİR'İN ARKADAŞLARI" İDDİASI!

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darbettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.