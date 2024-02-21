Okul müdürü arabasının içinde darp edilmişti: Soruşturmada yeni gelişme!

Samsun’da bir lisede görevli müdürün aracının içinde darp edilmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:55
Okul müdürü arabasının içinde darp edilmişti: Soruşturmada yeni gelişme!
Abone Ol google-news

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulu'na ait otoparkta okul müdürü Fırat Ş. (58) tanımadığı 2 kişi tarafından aracının içinde darp edildi.

Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan ve darp sonucu yaralanan Fırat Ş. tedavi altına alındı. Yaralı müdür kimseyle bir probleminin bulunmadığını belirterek, saldırganları tanımadığı söyledi.

Göz Atın
Sevgi evlerinden kaçmıştı... 17 yaşındaki İpek'ten 19 gündür haber alınamıyor!

Sevgi evlerinden kaçmıştı... 17 yaşındaki İpek'ten 19 gündür haber alınamıyor!
Ailesi endişeli: Avukattan haber alınamıyor

Ailesi endişeli: Avukattan haber alınamıyor

BİR ZANLI ARANIYOR!

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada 2 saldırganın olay sonrası bindiği aracı tespit etti. Polis darp olayına karışan 17 yaşındaki A.M.C. ile olay sonrası saldırganların bindiği araçta bulunan O.K. (34) ve Y.U.’yu (25) gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.M.C. ile Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan O.K. ve Y.U., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Darp olayına karışan ikinci kişi olan A.Y.’nin (24) ise, yakalanmasına çalışılıyor.


araç haberleri darp haberleri Emniyet haberleri gözaltı haberleri okul haberleri Müdür haberleri Samsun haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da okul müdürü 'demir sopalı' saldırıya uğradı

Şanlıurfa'da okul müdürü 'demir sopalı' saldırıya uğradı
Okul müdüründen yandaş sendika yöneticisi hakkında 'darp' şikayeti

Okul müdüründen yandaş sendika yöneticisi hakkında 'darp' şikayeti
Mardin'de okul müdürü, akrabalarıyla kavgalı kişiler tarafından darbedildi

Mardin'de okul müdürü, akrabalarıyla kavgalı kişiler tarafından darbedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'

İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'
‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!

‘Kedi katili’ İbrahim Keloğlan hakkında yeni gelişme!
Pervin Buldan siyaseti bırakıyor... Çok konuşulacak 'çözüm süreci' açıklaması: 'Devlet, İmralı notlarını Kandil’e götürmemizi istedi'

Pervin Buldan siyaseti bırakıyor... Çok konuşulacak 'çözüm süreci' açıklaması: 'Devlet, İmralı notlarını Kandil’e götürmemizi istedi'
84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı: Tahliye istemi ve şok iddialar!

84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı: Tahliye istemi ve şok iddialar!
Son Dakika... Özgür Özel'den 'İliç'teki maden faciası' tepkisi: 'Bu şirket vergi affından yararlandı!'

Son Dakika... Özgür Özel'den 'İliç'teki maden faciası' tepkisi: 'Bu şirket vergi affından yararlandı!'
Atletico Madrid efsanesi Diego Godin futbola geri dönüyor!

Atletico Madrid efsanesi Diego Godin futbola geri dönüyor!
İlber Ortaylı skandal görüntülere ilişkin konuştu!

İlber Ortaylı skandal görüntülere ilişkin konuştu!
Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat hedefini açıkladı: ‘Sadece altın madalya’

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat hedefini açıkladı: ‘Sadece altın madalya’