5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Suriye uyruklu 4'ü çocuk 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Halim Acar Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Suriye uyruklu Melek El Huseui (32) sabah uyandığında evin dumanla kaplı olduğunu gördü.
Anne El Huseui, evde uyuyan çocukları Nermin Amed (7), Behiye Amed (12), Nediye Amed (13) ve Narin Amed’i (15) uyandırıp, dışarı çıkardı.
Komşular, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan ailenin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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