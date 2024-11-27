Tokat'ta 'şüpheli' alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
Tokat’ta 3 kişi içtikleri alkolden zehirlenmeleri şüphesiyle rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyünde yaşanan şüpheli alkol zehirlenmesi olayı, köy halkını tedirgin etti.
Edinilen bilgilere göre, D.B. (48), H.B. (46) ve V.B. (49) isimli üç kişi, birlikte alkol aldıktan sonra fenalaştı. Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
DURUMLARI KRİTİK
Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren şahısları Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıslar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan üç kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tüketilen alkolün kaynağı ve içeriği inceleniyor.
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