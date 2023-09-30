Kartal'da korkunç kaza... Motosiklet ile çarpışan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı

İstanbul Kartal'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan kişi yaralanırken, otomobilin sürücüsü aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 06:53
Kartal'da korkunç kaza... Motosiklet ile çarpışan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı
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Feci kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü otomobili ile sahil yolunda ilerlediği sırada şerit değiştirmek isterken, arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı.

ARACINI KAZA YERİNDE BIRAKTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak devrildi. Kaza anında motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan kişi yaralanırken otomobil sürücüsü ise aracını kaza yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.


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