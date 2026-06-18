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5 kişinin yaralanmıştı: Mardin'deki kanlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

5 kişinin yaralanmıştı: Mardin'deki kanlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

18.06.2026 10:50:00
Güncellenme:
DHA
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5 kişinin yaralanmıştı: Mardin'deki kanlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Derik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Kırsal Tepebağ Mahallesi'nde 15 Haziran’da silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48), tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; birbirini takip eden iki hafif ticari araç ile bir otomobilin ilerlerken yol kenarında durduğu, araçlardan inen şüphelilerin birbirlerine silahlarla ateş açtığı, ardından tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları görüldü. Ayrıca uzun süren kavgayı gören yoldan geçen araç sürücülerinin de hızla uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

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