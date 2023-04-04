5 Nisan 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri
Oruç tutan yurttaşlar orucun on üçüncü gününde sahurun saat kaçta olduğunu merak ediyor. 5 Nisan 2023 sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? Tüm illerin sahur saatleri...
Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 5 Nisan sahur saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" sahur vakitleri.
İSTANBUL --- 05.04.2023 --- 05:07
ANKARA --- 05.04.2023 --- 04:54
İZMİR --- 05.04.2023 --- 05:20
ADANA --- 05.04.2023 --- 04:50
ADIYAMAN --- 05.04.2023 --- 04:37
AFYONKARAHİSAR --- 05.04.2023 --- 05:06
AĞRI --- 05.04.2023 --- 04:14
AKSARAY --- 05.04.2023 --- 04:53
AMASYA --- 05.04.2023 --- 04:40
ANTALYA --- 05.04.2023 --- 05:09
ARDAHAN --- 05.04.2023 --- 04:11
ARTVİN --- 05.04.2023 --- 04:15
AYDIN --- 05.04.2023 --- 05:18
BALIKESİR --- 05.04.2023 --- 05:14
BARTIN --- 05.04.2023 --- 04:52
BATMAN --- 05.04.2023 --- 04:25
BAYBURT --- 05.04.2023 --- 04:23
BİLECİK --- 05.04.2023 --- 05:05
BİNGÖL --- 05.04.2023 --- 04:25
BİTLİS --- 05.04.2023 --- 04:20
BOLU --- 05.04.2023 --- 04:57
BURDUR --- 05.04.2023 --- 05:09
BURSA --- 05.04.2023 --- 05:08
ÇANAKKALE --- 05.04.2023 --- 05:19
ÇANKIRI --- 05.04.2023 --- 04:49
ÇORUM --- 05.04.2023 --- 04:44
DENİZLİ --- 05.04.2023 --- 05:13
DİYARBAKIR --- 05.04.2023 --- 04:29
DÜZCE --- 05.04.2023 --- 04:58
EDİRNE --- 05.04.2023 --- 05:15
ELAZIĞ --- 05.04.2023 --- 04:31
ERZİNCAN --- 05.04.2023 --- 04:27
ERZURUM --- 05.04.2023 --- 04:20
ESKİŞEHİR --- 05.04.2023 --- 05:03
GAZİANTEP --- 05.04.2023 --- 04:42
GİRESUN --- 05.04.2023 --- 04:29
GÜMÜŞHANE --- 05.04.2023 --- 04:26
HAKKARİ --- 05.04.2023 --- 04:15
HATAY --- 05.04.2023 --- 04:48
IĞDIR --- 05.04.2023 --- 04:09
ISPARTA --- 05.04.2023 --- 05:09
KAHRAMANMARAŞ --- 05.04.2023 --- 04:46
KARABÜK --- 05.04.2023 --- 04:52
KARAMAN --- 05.04.2023 --- 04:58
KARS --- 05.04.2023 --- 04:11
KASTAMONU --- 05.04.2023 --- 04:46
KAYSERİ --- 05.04.2023 --- 04:46
KİLİS --- 05.04.2023 --- 04:43
KIRIKKALE --- 05.04.2023 --- 04:51
KIRKLARELİ --- 05.04.2023 --- 05:12
KIRŞEHİR --- 05.04.2023 --- 04:50
KOCAELİ --- 05.04.2023 --- 05:03
KONYA --- 05.04.2023 --- 05:00
KÜTAHYA --- 05.04.2023 --- 05:06
MALATYA --- 05.04.2023 --- 04:35
MANİSA --- 05.04.2023 --- 05:18
MARDİN --- 05.04.2023 --- 04:28
MERSİN --- 05.04.2023 --- 04:53
MUĞLA --- 05.04.2023 --- 05:17
MUŞ --- 05.04.2023 --- 04:22
NEVŞEHİR --- 05.04.2023 --- 04:49
NİĞDE --- 05.04.2023 --- 04:51
ORDU --- 05.04.2023 --- 04:31
OSMANİYE --- 05.04.2023 --- 04:46
RİZE --- 05.04.2023 --- 04:20
SAKARYA --- 05.04.2023 --- 05:01
SAMSUN --- 05.04.2023 --- 04:36
ŞANLIURFA --- 05.04.2023 --- 04:36
SİİRT --- 05.04.2023 --- 04:22
SİNOP --- 05.04.2023 --- 04:39
ŞIRNAK --- 05.04.2023 --- 04:20
SİVAS --- 05.04.2023 --- 04:37
TEKİRDAĞ --- 05.04.2023 --- 05:13
TOKAT --- 05.04.2023 --- 04:38
TRABZON --- 05.04.2023 --- 04:24
TUNCELİ --- 05.04.2023 --- 04:29
UŞAK --- 05.04.2023 --- 05:10
VAN --- 05.04.2023 --- 04:15
YALOVA --- 05.04.2023 --- 05:06
YOZGAT --- 05.04.2023 --- 04:46
ZONGULDAK --- 05.04.2023 --- 04:54
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