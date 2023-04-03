Ramazanda kilo almak istemeyenlere 'sahura kalkın' önerisi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:00

Oruç tutmak, günün bazı bölümlerinde besinlerden uzak durmak anlamına geldiği için pek çok insan, Ramazan ayının sonunda kilo vermiş olmayı bekler. Ancak Ramazan ayında kilo almak aslında sanıldığından çok daha sık karşılaşılan bir durum.

Nedenini ise, “Beslenme düzeninin bozulması, sahurun atlanarak tek öğün beslenilmesi ve hamur işi ile yağlı yemeklerin tüketiminde görülen artış” olarak aktaran Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, Ramazan ayı boyunca kilo almayı önlemenin yolunun sahura kalkmak ve iftardan sonra yürüyüş yapmaktan geçtiğini söyledi.

"SAHURA KALKMAMAK SAĞLIKSIZ BİR DURUM"

Ramazan ayında öğün düzeninin bozulması ile vücutta yağ depolanması yaşandığını söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, hamur tatlıları ve yağlı yemeklerin tüketiminin de bu dönemde oldukça arttığına vurgu yaptı. Sahuru atlayan kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını da ekleyen Gültaç Dayı Çamır, sahura kalkmadan oruç tutan kişilerde gün içerisinde hazım sorunu, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti.

"SAHUR RAMAZANIN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜDÜR"

Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için önerilerde bulunan Çamır, oruç tutan kişiler kilo almak istemiyorsa mutlaka sahura kalkması gerektiğini belirterek “Ramazanda sahur kahvaltının yerine geçecektir. Unutmayın kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve sahur da ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur” ifadesini kullandı.

Sahurda en az bir litre, iftar ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, şu aralar artan sıcakları da göz önünde bulundurarak su tüketiminin daha da fazla artırılabileceğini belirtti.

"HIZLI VE ÇOK YEMEK YENİLMEMELİDİR"

Çamır, “İftarda uzun süreli açlıktan sonra hızlı ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı” dedi.