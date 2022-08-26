5 turist ölmüştü: Muğla'daki 'safari cipi' kazasında son görüntüler ortaya çıktı

26 Ağustos 2022 Cuma, 15:33

Armutalan Mahallesi Datça yolunda, 24 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Marmaris'ten Datça'ya Iraklı turistleri taşıyan Murtaza Arslan (58) yönetimindeki 66 DC 170 plakalı safari aracı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilerek metrelerce sürüklendi.

5 TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada arakadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de devrilen cipe çarptı. Üstü açık cipten yola savrulan turistlerden Ali Jawdat Kadhim, Mohammed Saddar Jabbar, İbrahim M. Haalamar, Ayad Mustafa Abdulhafed ve Hayder Fadhıl Jalil Almasslaw hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ile ismi öğrenilemeyen bir turist yaralandı. Cip sürücü Arslan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazadan kısa bir süre önce, turistlerin cipte su tabancalarıyla birbirlerini ıslatarak, eğlendikleri son görüntüler ortaya çıktı.