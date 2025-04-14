Samsun'da sır olay: 23 yaşındaki genç , ormanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun’da 23 yaşındaki genç ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Canik ilçesi kırsal Avluca Mahallesi’nde, Burhan Güngör (23) ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Güngör’ün olay yerinde öldüğü tespit edildi.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Burhan Güngör’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Para çekme limitleri değişti
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'