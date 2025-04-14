Samsun'da sır olay: 23 yaşındaki genç , ormanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun’da 23 yaşındaki genç ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da sır olay: 23 yaşındaki genç , ormanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:38

Canik ilçesi kırsal Avluca Mahallesi’nde, Burhan Güngör (23) ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Güngör’ün olay yerinde öldüğü tespit edildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Burhan Güngör’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Samsun

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