5 yaşındaki çocuğun üzerine okulda dolap düşmüştü... Anaokulu mühürlendi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki özel bir anaokulda eğitim gören beş yaşındaki çocuk, üzerine dolap düşmesi sonucu yaralanırken ruhsatsız olduğu ortaya çıkan anaokulu ekipler tarafından mühürlendi.

İHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 23:38
5 yaşındaki çocuğun üzerine okulda dolap düşmüştü... Anaokulu mühürlendi
Abone Ol google-news

Olay, Zeybek Mahallesi’ndeki bir anaokulunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki Ç.G. isimli çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle dolap düştü. 

Olayı gören anaokulu öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay harekete geçen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri okul hakkında gerekli incelemeleri başlattı. Yapılan incelemelerde ruhsatsız olduğu ortaya çıkan anaokulu polis nezaretinde ilgili ekipler tarafından mühürlendi.


aydın anaokulu Çocuk dolap

İlgili Haberler

İlkokul ve Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 anasınıfı kayıt tarihleri belli oldu mu? Çocuğum okula ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?

İlkokul ve Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 anasınıfı kayıt tarihleri belli oldu mu? Çocuğum okula ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek?
İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları cep yakıyor: Çocuklar 'büyükannelere' emanet

İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları cep yakıyor: Çocuklar 'büyükannelere' emanet
Anaokulunda korkutan anlar... Elektrik panosundan yangın çıktı!

Anaokulunda korkutan anlar... Elektrik panosundan yangın çıktı!

En Çok Okunan Haberler