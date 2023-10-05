5 yaşındaki çocuğun üzerine okulda dolap düşmüştü... Anaokulu mühürlendi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 23:38

Güncelleme: 05.10.2023 - 23:39

Olay, Zeybek Mahallesi’ndeki bir anaokulunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki Ç.G. isimli çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle dolap düştü.

Olayı gören anaokulu öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay harekete geçen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri okul hakkında gerekli incelemeleri başlattı. Yapılan incelemelerde ruhsatsız olduğu ortaya çıkan anaokulu polis nezaretinde ilgili ekipler tarafından mühürlendi.