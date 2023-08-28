Anaokulunda korkutan anlar... Elektrik panosundan yangın çıktı!

Kepez'de bulunan bir anaokulunun elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın esnasında anaokulunda öğrenci bulunmadığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:46
Anaokulunda korkutan anlar... Elektrik panosundan yangın çıktı!
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı yan yol üzerinde yer alan Salih Konca Anaokulu'nda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Okulda görevli 2 öğretmenin koridordan duman yayıldığını görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla okula polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, elektrik panosundan çıkan yangına müdahale etti.

Dumanın tüm anaokuluna yayıldığı yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekibi, ardından duman tahliyesini gerçekleştirdi. Yangın sırasında anaokulunda öğrencinin bulunmadığı belirtildi.


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