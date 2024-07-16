5 yaşındaki çocuk barajda boğuldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ailesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki çocuk girdiği barajda boğuldu.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:09
5 yaşındaki çocuk barajda boğuldu
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Vezirköprü’de ailesi ile Vezirsuyu mesire alanında pikniğe giden Mehmet G. (5) girdiği Altınkaya Baraj gölünde suya batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi tarafından sudan çıkartılan Mehmet G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


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