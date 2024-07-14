Samsun'da çatı katında yangın!
Samsun'da çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ramazan Güler'e ait daire kullanılamaz hale geldi.
Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında oturan Ramazan Güler'e ait dairede dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binakiler ekipler tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması ile yangın söndürüldü.
Daire kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- FBI saldırganı açıkladı!
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- 29 kişi hakkında gözaltı kararı
- Donald Trump'a suikast girişimi
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- MHP'li Yalçın'dan 'Son gülen iyi güler' çıkışı
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- 'Kimse sorumluların partisine göre pozisyon almamalı'
- 'Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'