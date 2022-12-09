5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
Samsun’da, okul bahçesinde katlanıp, taşınabilir potanın aniden katlanmasıyla demir aksam arasında sıkışan Metehan Kerem Yılmaz (5) hayatını kaybetti.
Metehan Kerem Yılmaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Mezraa Mahallesi'ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesinde oyun oynadığı sırada, katlanarak taşınabilir potanın aniden katlanması sonucu demir aksam arasında sıkıştı.
Metehan, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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