5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü

Samsun’da, okul bahçesinde katlanıp, taşınabilir potanın aniden katlanmasıyla demir aksam arasında sıkışan Metehan Kerem Yılmaz (5) hayatını kaybetti.

DHA
09 Aralık 2022 Cuma, 11:29
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
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Metehan Kerem Yılmaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Mezraa Mahallesi'ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesinde oyun oynadığı sırada, katlanarak taşınabilir potanın aniden katlanması sonucu demir aksam arasında sıkıştı.

 Metehan, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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