9 yaşındaki Tuana’nın 'seçim vaadi' gerçek oldu: Rapçi Sefo okula geldi

‘SÖZÜMÜ TUTTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Vaadini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Tuana Ulusoy, "Herkesin beni seçeceğini biliyordum. Seçim vaadimde tatlı dağıtacaktım bir de Sefo'yu getirecektim. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bundan sonra da ünlüleri getirebilirim" dedi.