5 yaşındaki Eylem’in öldüğü kazada 17 kişilik minibüse 26 kişi binmiş

Yayınlanma: 05.09.2024 - 15:10

Güncelleme: 05.09.2024 - 15:10

Tokat'ta Eylem Debek’in (5) öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazada dereye uçan minibüsün kapasite dışı yolcu taşıdığı ortaya çıktı. 17 kişilik minibüse 26 kişinin bindiği belirlenirken, tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Derebağ girişi mevkisinde meydana geldi. Ordu'da mevsimlik işçi olarak fındık topladıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan işçileri taşıyan Cengiz G. yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp dereye uçtu. Aralarında çocukların da olduğu 26 yaralı, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eylem Debek (5), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Debek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 25 kişiden 13'ü bu sabah taburcu edildi

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Tokat Valisi Abdullah Köklü, minibüsün kapasite dışında yolcu taşıdığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tedavisinin ardından taburcu olan minibüs şoförü Cengiz G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 17 yolcu kapasiteli minibüste 26 kişinin bindiği bildirildi.