5 yaşındaki otizmli Muhammed Sami, sulama kanalında ölü bulundu
Konya'da kayıp olarak aranan otizmli Muhammed Sami Koç (5), evlerine 1,5 kilometre mesafedeki sulama kanalında ölü bulundu. Boğulduğu belirlenen Koç'un cenazesi toprağa verildi.
Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde oturan otizmli Muhammed Sami Koç, dün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünden kayboldu. Babası Raşit Koç ile diğer aile bireyleri, çevrede yaptıkları aramada Muhammed Sami'ye ulaşamadı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bunun üzerine polis, AFAD ve sağlık görevlilerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı. 8 saat sonra evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sulama kanalında Muhammed Sami’nin cansız bedeni bulundu.
Muhammed Sami'nin boğulduğu tespit edildi. Muhammed Sami'nin cenazesi, otopsinin ardından öğle namazı sonrası Yaylapınar Mahallesi'ndeki Uhud Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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