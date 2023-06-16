Müge Anlı'da günlerdir kayıp kızını arayan baba evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:59

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:14

Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana’nın babası Mehmet Hanefi Çagana, dün "Müge Anlı ile Tatlı Sert" isimli televizyon programına katılmıştı.

Kızından haber alamayan baba Çagana’nın bugün evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak’ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de şahsın Mehmet Hanefi Çagana olduğunu tespit etti.

Baba Çagana'nın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki Rukiye Çagana ise hâlâ aranıyor.