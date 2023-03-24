5 yaşındaki Selim Durdu hâlâ kayıp

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Evde eşi, üç çocuğu ve iki aile büyüğünün kaldığını belirten Durdu, evdeki 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ancak 5 yaşındaki oğlu Ahmet Selim Durdu’ya ulaşamadığını belirtti.

‘DNA VERDİK’

Fehmi Durdu yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Ben şehir dışındaydım o ara deprem oldu. 9 blok yıkıldı. O evde eşim, üç evladım ve dedeleri ve nineleri vardı.Toplam evde 6 kişi vardı. 5 kişinin cenazesi çıktı ancak Ahmet Selim’e ulaşamadık. Ahmet Selim’i arıyoruz. Enkazı kaldırıldı o binanın. DNA verdik şu an sonuçları bekliyoruz.”

‘İHTİMAL ÇOK’

Durdu birçok ihtimal olduğuna vurgu yaparak “Yanlış defin ihtimali var. Çok fazla kayıp var. Burada malzeme çalan insanlar vardı. İnsanların üzerinden altınları alanları da gördük. Yaralı şekilde alarak hangi vilayetlere götürdüğünü söylemeden bırakan sağlık ekiplerinin de olduğunu duyduk. Orada öldükten sonra kimsesizler mezarlığına gömülenler de var. Çok fazla ihtimal var” ifadelerini kullandı.