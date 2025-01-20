5 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale’de hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

5 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Çanakkale'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:14

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (28) yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #çanakkale #Hapis Cezası #hapis

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