5 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Çanakkale'de yakalandı
Çanakkale’de hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (28) yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #çanakkale #Hapis Cezası #hapis
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