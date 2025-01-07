5 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Bingöl’de yakalandı

Bingöl'de, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

5 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Bingöl’de yakalandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:42

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bingöl #Hapis Cezası #hapis

İlgili Haberler

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi... Ölü ve yaralılar var!

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi... Ölü ve yaralılar var!
Bingöl'de 10 köy yolu ulaşıma kapandı!

Bingöl'de 10 köy yolu ulaşıma kapandı!
Bingöl’de 800 yıllık meşe ağacı alev alev yandı

Bingöl’de 800 yıllık meşe ağacı alev alev yandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler