5 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Bingöl’de yakalandı
Bingöl'de, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Bingöl #Hapis Cezası #hapis
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