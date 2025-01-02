Bingöl’de 800 yıllık meşe ağacı alev alev yandı

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaklaşık 800 yıllık meşe ağacı, çıkan yangında zarar gördü.

Bingöl’de 800 yıllık meşe ağacı alev alev yandı
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DHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 00:08

Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde çıktı.

İddiaya göre çocukların ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar, yaklaşık 800 yıllık meşe ağacına sıçradı.

Çevredekilerin müdahaleleri yetersiz kalınca, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Bingöl #Yangın #ağaç

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