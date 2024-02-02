50 farklı dolandırıcılık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı
Ardahan'da aranan ve 50 dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve dışında çalışma yaptı.
Ardahan ve İstanbul'da polisin ortak yürüttüğü çalışmada, 50 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin Esenyurt'ta bir adreste saklandığı belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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