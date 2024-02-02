50 farklı dolandırıcılık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı

Ardahan'da aranan ve 50 dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:30
50 farklı dolandırıcılık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve dışında çalışma yaptı.

Ardahan ve İstanbul'da polisin ortak yürüttüğü çalışmada, 50 farklı "dolandırıcılık" suçundan hakkında 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin Esenyurt'ta bir adreste saklandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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