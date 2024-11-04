50 günlük aranın ardından: Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

50 günlük aranın ardından: Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
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AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 20:32

Resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 16 Eylül'de başlatılan "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" tamamlandı.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait uçak saat 19.00'da havalimanına iniş yaptı.

Yolcularını boşaltan uçak, yeniden yolcu alarak aynı havalimanına geri döndü.


Etiketler: #HAValimanı #Pegasus Havayolları #Ordu

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