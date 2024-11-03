Marmaray'da intihar girişimi: Seferler durduruldu
Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle seferler durduruldu.
Fotoğraf: Burcu Okutan
İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı.
Olay nedeniyle seferler durdurulurken, Marmaray'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir."
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