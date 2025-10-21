Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 08:23:00
Güncellenme:
İHA
50 ilde FETÖ operasyonu: 286 şüpheli yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, "50 ilde FETÖ’ye yönelik son bir aydır polisimiz tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 ilde FETÖ’ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda; 286 şüphelinin yakaladığını belirtti.

Şüphelilerden 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydeden Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

