50 metrelik uçuruma yuvarlanan araç Porsuk Çayı’na düştü: Ölü ve yaralı var

2.05.2026 15:44:00
Güncellenme:
DHA
Kütahya’da yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp Porsuk Çayı’na düşen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta ağır yaralandı, yanındaki eşi Emine Başusta ise yaşamını yitirdi.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 12’nci kilometresinde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İsmet Başusta, kullandığı 07 CGU 157 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp, Porsuk Çayı’na düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta, itfaiyecilerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak araçtan çıkarılırken, eşi Emine Başusta'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı İsmet Başusta, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Emine Başusta’nın cansız bedeni ise, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #otomobil #ölü ve yaralı #Porsuk Çayı

