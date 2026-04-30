Kastamonu'da korkunç kaza... Genç futbolcu feci şekilde can verdi

30.04.2026 16:10:00
İHA
Kastamonu'da kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki 19 yaşındaki Erenşah Ergün hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi.

İlgili Konular: #kaza #kastamonu #Futbolcu

