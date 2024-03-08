51 kişiye mezar olmuştu... Sanık kardeşler hakkında Interpol kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 51 kişinin ölümüne Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, firari olan 2 sanık kardeş hakkındaki Interpol talebini kabul etti. Duruşma, 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:30
51 kişiye mezar olmuştu... Sanık kardeşler hakkında Interpol kararı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı’nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 2 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Depremde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve Eyüp Ö. (SEGBİS) üzerinden katıldı. Firari sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S.'nin katılmadığı duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, hayatını kaybeden ailelerin avukatlarından Uzm. Arb. Av. İbrahim Halil Şanlı’nın firari olan sanık kardeşler Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkındaki Interpol talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu beklenmesine de karar verildi.

Bir sonraki duruşma 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.


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