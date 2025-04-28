52 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Elazığ’da yakınlarının haber alamadığı 52 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Levent Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde Celal Atilla’dan (52) haber alamayan yakınları durumu 111 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ile balkondan içeri giren ekipler, Atilla’yı hareketsiz halde gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atilla’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Elazığ #ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı