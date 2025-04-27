Haber alınamıyordu: Evinin balkonunda ölü bulundu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 55 yaşındaki şahıs, evinin balkonunda ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Göçmenler mevkiinde ikamet eden Recep Alaca (55), evinin balkonunda ölü bulundu.
Yakınlarının kendisinden uzun bir müddet haber alamaması üzerine adrese 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, balkonda hareketsiz şekilde bulunan Alaca’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Recep Alaca’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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