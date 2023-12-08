53 kişinin yaşamını yitirdiği İlke Apartmanı davasında ilk duruşma bugün yapılacak: ‘Bunu yapanları affetmeyeceğiz!’

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Sanıklar müteahhit Nasır Onur E., yapı denetim sorumlusu Şahap H., uygulama denetçisi Volkan B., proje ve uygulama denetçisi Cemal T., ile kontrol elemanı Gussan Z., “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İlke Apartmanı davası, Hatay’da depremlerdeki yıkımlarla ilgili açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve davanın avukatı Bahadır Bahadırlı, ihmalleri gündeme getiren bilirkişi raporuna işaret etti. Bahadırlı, inşaatın statik projeye uygun yapılmaması, temelin yetersiz olması, beton tercihi, projelendirme ve yapımın deprem yönetmeliğine uyulmaması gibi birçok usulsüzlüğe dikkat çekti. Bahadırlı, “Aileme mezar olan İlke Apartmanı’nın yakın çevresinde bulunan en az 50 binadan hiçbiri yıkılmadı. Ailemi hiçbir karar geri getirmeyecek olsa da sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu şehre bunu yapanları affetmeyeceğiz” dedi.

Kayıp yakını Halide Bayır ise “Babam İsmail Erdoğan Bahadırlı’yı DNA eşleşmesi ile bulduk. Annem Filiz Bahadırlı’yı ise hâlâ arıyoruz. İnsanlar cenazesini bulabilenleri şanslı olarak görüyor” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.