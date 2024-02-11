53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: 17 yaşındaki şahıs yakalandı
Adana’da 53 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok hırsızlık ve mala zarar verme olayına karıştığı öne sürülen ve 53 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y.’nin Süleyman Vahit Caddesi’nde olduğu bilgisine ulaştı.
Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı. Polis kovalama sonrası şahsı yakaladı. Emniyete getirilen şahıs işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra ise cezaevine götürüldü.
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