53 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Diyarbakır'da yakalandı!
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda hakkında 19 suç kaydı ile 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' olmak üzere toplam 19 suç kaydı bulunan ve 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. M.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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