Kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyordu... 4 firari hükümlü yakalandı!
Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipler, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.
Yakalanan 4 kişi, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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