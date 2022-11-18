55 yıllık evli çift, 6 saat arayla öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 55 yıllık evli çift Hiddet (92) ile eşi Rukiye Gedik (79), 6 saat arayla hayatını kaybetti.

DHA
18 Kasım 2022 Cuma, 14:32
55 yıllık evli çift, 6 saat arayla öldü
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Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Hiddet Gedik, rahatsızlanınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gedik, 17 Kasım Cuma günü saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.

55 yıllık eşi Rukiye Gedik de ölüm haberinin ardından üzülüp, rahatsızlanınca aynı hastaneye götürüldü.

6 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Rukiye Gedik de eşinin ölümünden 6 saat sonra, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Gedik çiftinin, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi. 


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