560 adet uyuşturucu hapla yakalandı: Gözaltına alındı

Samsun’un Bafra ilçesinde 560 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

560 adet uyuşturucu hapla yakalandı: Gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:54

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde Y.E.M.’nin (20) üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 560 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ile 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Y.E.M. gözaltına alındı.


Etiketler: #Samsun #gözaltı

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