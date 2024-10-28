Samsun’da 23.5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Samsun’da 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari, polis tarafından yakalandı.

Samsun’da 23.5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 18:51

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda İlkadım ilçesinde S.Ç. yakandı.

Yapılan araştırmada S.Ç.’nin "birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve hırsızlık" suçlarından 23 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Samsun #firari #hapis

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