57 baro başkanından Kurtulmuş’a ‘Can Atalay’ mektubu: ‘İrade ortaya koymanızı bekliyoruz’
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay baro başkanlarının da aralarında bulunduğu 57 baro başkanı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarına ilişkin açık mektup yayınladı. Baro başkanlarının açık mektubunda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz” denildi.
Cezaevindeki tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarıyla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Eskişehir, Bursa, Antalya, Samsun, Van, Mardin, Şanlıurfa baro başkanlarının da aralarında bulunduğu 57 baro başkanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben açık mektup yayınladı.
57 baro başkanı, Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay hakkındaki hükmü TBMM’de okutmama yönünde bir irade beklediklerini açıkladı.
57 baro başkanının ortak imzasıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben yayınlanan açık mektup şöyle:
“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023 tarihli kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.
“TBMM'YE YAZI GÖNDERMİŞTİR”
Bu karar üzerine Şerafettin Can Atalay'ın avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ikinci bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi bu kez Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı dışında, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar vererek bireysel başvuru hukuku açısından rehber niteliğinde bir karara imza atmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaştığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gereklerine uymak yerine dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymak yerine önceki kararında ısrar ederek, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM'ye yazı göndermiştir.
“BİR İRADE ORTAYA KOYMANIZI BEKLİYORUZ”
Sayın Başkan, TBMM'nin kabul ettiği 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı olan TBMM'yi de bağlar. Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz.”
Açık mektupta imzası bulunan 57 baro başkanı ise şöyle:
- “Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz
- Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan
- Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın
- Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır Tekeş
- Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez
- Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu
- Ardahan Barosu Başkanı Av. Murat Yolçu
- Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan
- Aydın Barosu Başkanı Av. Sezgin Çetin
- Balıkesir Barosu Başkanı Av. Nadir Karakaşlı
- Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır
- Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses
- Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman
- Bitlis Barosu Başkanı Av. Gülhan Bayram Sekmen
- Bingöl Barosu Başkanı Av. Yusuf Ketenalp
- Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz
- Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik
- Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun
- Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin
- Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz
- Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer
- Düzce Barosu Başkanı Av. Taner Çakır
- Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç
- Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan
- Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz
- Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir
- Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
- Hatay Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
- Iğdır Barosu Başkanı Av. Özgür Kurban Gül
- Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya
- İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç
- İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz
- Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül
- Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt
- Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir
- Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse
- Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
- Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona
- Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik
- Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir
- Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün
- Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik
- Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat Boz
- Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun
- Osmaniye Barosu Başkanı Av. Mehmet Karakoç
- Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız
- Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran
- Siirt Barosu Başkanı Av. Muhammed Alptekin
- Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş
- Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel
- Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz
- Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün
- Tunceli Barosu Başkanı Av. Fatma Kalsen
- Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz
- Yalova Barosu Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş
- Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu
- Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç.”
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