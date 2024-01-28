Yurttaş 81 gündür Can Atalay için adliyeler önünde 'Anayasa Nöbeti' tutuyor: 'Yan yana durmalıyız'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 28.01.2024 - 03:00

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verildi. Yerel mahkeme ve Yargıtay AYM kararına uymazken yurttaşlar ilk hak ihlali kararına uyulmamasından bu yana adliyelerin önünde “Anayasa Nöbeti” tutuyor.

81 gün önce nöbeti başlatan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Aslan her gün akşam 19.00-21.00 arasında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Anayasa nöbeti tutuyor. Cumhuriyet konuya ilişkin Ömer Faruk Aslan ile konuştu.

‘NÖBETE DEVAM’

Aslan, “8 Kasım’da haberi görünce inanamadım. Tanıdığım bazı insanlara ve siyasi partideki kişilere yazdım, ‘Bunun karşısında durmayacaksak neyin karşısında duracağız’ dedim. Onlardan da yanıt gelmeyince ‘Bu geceyi Çağlayan Adliyesi önünde geçireceğim’ dedim. Türk Bayrağım ile adliyenin önüne gittim. Paylaşımım sonra çok yayıldı. O gece gelenler oldu. Bu nöbet organik bir şekilde gelişti, Kararı beğenmeyebilirsiniz ancak uygulanması lazım. Bu da uygulanmaması açıkçası anayasal devlet ilkeleriyle çatışıyor. Bu beni rahatsız ediyor” dedi.

Nöbete devam edeceklerini belirten Aslan şöyle konuştu: “Biz eylemimize Türkiye’nin her şehrinde her akşam saat 19.00-21.00 arasında yapmaya çalışıyoruz. Sizin bulunduğunuz şehirde yoksa da zaten siz de başlatabilirsiniz. Yan yana durmak zorundayız. Savunabileceğimiz çok az mevzi kaldı. Toplumsal muhalefet olarak gün geçtikçe bir sürü hakkımızı kaybediyoruz.”