57 nerenin plakası? 57 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:41

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 57 nerenin plakası? 57 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

57 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 57 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Sinop ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

57 AC 001 - 57 AS 999

57 AT 441 - 57 AU 999

57 D 0001 - 57 D 2000

57 J 0001 - 57 J 2000

57 M 0001 - 57 M 2000

57 T 0001 - 57 T 2000

57 D 0001 - 57 D 1999

57 KA 001 - 57 KA 999

Ayancık İlçesi Plaka Kodları:

57 D 2001 - 57 D 3000

57 EA 001 - 57 ED 999

57 J 2001 - 57 J 3000

57 M 2100 - 57 M 3000

57 T 2001 - 57 T 3000

Gerze İlçesi Plaka Kodları:

57 AT 001 - 57 AT 440

57 D 4001 - 57 D 5000

57 FA 001 - 57 FA 999

57 J 4001 - 57 J 5000

57 M 4001 - 57 M 5000

57 T 4001 - 57 T 5000

57 FA 001 - 57 FD 999

57 FE 001 - 57 FZ 999

Türkeli İlçesi Plaka Kodları

57 HA 001 - 57 HZ 999

57 M 5001 - 57 M 6000

57 T 5001 - 57 T 6000

57 D 5000 - 57 D 6000

57 J 5000 - 57 J 6000

Boyabat İlçesi Plaka Kodları:

57 AY 001 - 57 AZ 999

57 D 3001 - 57 D 4000

57 DA 001 - 57 DL 999

57 J 3001 - 57 J 4000

57 M 3001 - 57 M 4000

57 T 3001 - 57 T 4000

57 DR 001 - 57 DR 999

57 DS 001 - 57 DS 999

57 S 3000 - 57 S 3999