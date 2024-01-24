57 nerenin plakası? 57 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 57 nerenin plakası? 57 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 57 nerenin plakası? 57 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
57 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Yolda veya herhangi bir yerde 57 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Sinop ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
57 AC 001 - 57 AS 999
57 AT 441 - 57 AU 999
57 D 0001 - 57 D 2000
57 J 0001 - 57 J 2000
57 M 0001 - 57 M 2000
57 T 0001 - 57 T 2000
57 D 0001 - 57 D 1999
57 KA 001 - 57 KA 999
Ayancık İlçesi Plaka Kodları:
57 D 2001 - 57 D 3000
57 EA 001 - 57 ED 999
57 J 2001 - 57 J 3000
57 M 2100 - 57 M 3000
57 T 2001 - 57 T 3000
Gerze İlçesi Plaka Kodları:
57 AT 001 - 57 AT 440
57 D 4001 - 57 D 5000
57 FA 001 - 57 FA 999
57 J 4001 - 57 J 5000
57 M 4001 - 57 M 5000
57 T 4001 - 57 T 5000
57 FA 001 - 57 FD 999
57 FE 001 - 57 FZ 999
Türkeli İlçesi Plaka Kodları
57 HA 001 - 57 HZ 999
57 M 5001 - 57 M 6000
57 T 5001 - 57 T 6000
57 D 5000 - 57 D 6000
57 J 5000 - 57 J 6000
Boyabat İlçesi Plaka Kodları:
57 AY 001 - 57 AZ 999
57 D 3001 - 57 D 4000
57 DA 001 - 57 DL 999
57 J 3001 - 57 J 4000
57 M 3001 - 57 M 4000
57 T 3001 - 57 T 4000
57 DR 001 - 57 DR 999
57 DS 001 - 57 DS 999
57 S 3000 - 57 S 3999
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